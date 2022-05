La Juventus, dopo Chiellini e Dybala, potrebbe salutare anche Allegri: esonero o dimissioni a 6,00 (Di martedì 17 maggio 2022) Undici anni fa, nell’ultima stagione della Juventus senza trofei, Massimiliano Allegri conquistava il suo primo scudetto, da allenatore,... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Undici anni fa, nell’ultima stagione dellasenza trofei, Massimilianoconquistava il suo primo scudetto, da allenatore,...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, il pianto di #Dybala dopo l’ultima partita in bianconero - SkySport : Pogba, il saluto a Chiellini e Dybala dopo l'addio alla Juventus. I post su Instagram #SkySport #Pogba #Juventus… - tvdellosport : ULTIMA PARTITA DI #DYBALA, PIANTO INFINITO Dopo l’ultima partita in casa con la maglia della #Juventus, Paulo Dyba… - ferrantelli94 : RT @AndreaInterNews: La Juventus ha fatto una cazzata con #Dybala ma la sta 'giustificando' sessione dopo sessione investendo (rientro Kean… - CarloAl87550029 : RT @xcamjs: - per i sentimenti dei tifosi. Alla società Juventus FC salutare degnamente Paulo Dybala, il suo numero 10 e uomo dei 115 gol,… -