Giro d’Italia, si riparte da Pescara: ecco cosa attende i corridori (Di martedì 17 maggio 2022) Giro d’Italia, dopo un giorno di riposo, necessario ai corridori per riprendersi dopo l’impegnativa tappa che li ha visti scalare il Blockhaus, la corsa riprende da Pescara e punta verso Jesi. La tappa odierna può avere epiloghi diversi, considerata la particolarità del tracciato. Non è da escludersi che proprio oggi la maglia rosa cambi padrone. Analisi della 10a tappa: Pescara – Jesi Questa decima tappa del Giro d’Italia, con partenza a Pescara e arrivo a Jesi, per oltre 90 chilometri non da offrire che una lunga e poco complessa strada pianeggiante. Da Civitanova Marche e fino all’arrivo, invece, il percorso si fa certamente più impegnativo e di conseguenza potenzialmente selettivo. I 1760 metri di dislivello complessivo, infatti, sono tutti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022), dopo un giorno di riposo, necessario aiper riprendersi dopo l’impegnativa tappa che li ha visti scalare il Blockhaus, la corsa riprende dae punta verso Jesi. La tappa odierna può avere epiloghi diversi, considerata la particolarità del tracciato. Non è da escludersi che proprio oggi la maglia rosa cambi padrone. Analisi della 10a tappa:– Jesi Questa decima tappa del, con partenza ae arrivo a Jesi, per oltre 90 chilometri non da offrire che una lunga e poco complessa strada pianeggiante. Da Civitanova Marche e fino all’arrivo, invece, il percorso si fa certamente più impegnativo e di conseguenza potenzialmente selettivo. I 1760 metri di dislivello complessivo, infatti, sono tutti ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia - Stage 9? Leading the Race | In testa alla corsa ???? @JoeDombro, ???? @NATNAELTESFATS1, ????… - Corriere : Ponomar, ciclista ucraino al Giro: «Mio padre combatte in Donbass, lo distraggo con i miei racconti» - giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - QCanavese : RIVAROLO CANAVESE - Nella galleria del Gigante la mostra dedicata ai vincitori del Giro d'Italia - Piergiulio58 : Sivakov al Giro d'Italia, dalla Russia per la pace: 'Sto con gli ucraini, basta guerra'. -