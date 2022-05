Come sta Eva Henger: le ultime sulle sue condizioni di salute (Di martedì 17 maggio 2022) Quali sono le condizioni di salute di Eva Henger? La famosa attrice è stata coinvolta in un grave incidente insieme al compagno nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022. La parte peggiore sembrava fosse capitata al compagno ed invece lei si trova ancora in ospedale. In questo articolo vi sveliamo Come sta. (Continua dopo la foto…) Grave incidente per Eva Henger e il compagno Massimiliano Eva Henger e il compagno Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un grave incidente in Ungheria nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022. I due hanno riportato alcune fratture e il compagno della Henger è finito addirittura in terapia intensiva: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutte le migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture ... Leggi su tvzap (Di martedì 17 maggio 2022) Quali sono ledidi Eva? La famosa attrice è stata coinvolta in un grave incidente insieme al compagno nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022. La parte peggiore sembrava fosse capitata al compagno ed invece lei si trova ancora in ospedale. In questo articolo vi sveliamosta. (Continua dopo la foto…) Grave incidente per Evae il compagno Massimiliano Evae il compagno Massimiliano Caroletti sono stati coinvolti in un grave incidente in Ungheria nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022. I due hanno riportato alcune fratture e il compagno dellaè finito addirittura in terapia intensiva: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutte le migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture ...

