Azovstal | evacuati 264 soldati | ecco dove sono stati portati Turchia | no a Svezia e Finlandia nella Nato

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civil… - RaiNews : Questo video ritrarrebbe l'arrivo di uno dei feriti evacuati dall'Azovstal di Mariupol, trasportato da un'ambulanza… - agorarai : Il #moviolone ci aggiorna su quanto è accaduto nella notte tra Leopoli e l'acciaieria Azovstal di Mariupol, dove so… - andreavent3 : RT @putino: I feriti gravi sono stati evacuati dai sotterranei di Azovstal. Inoltre, non è stata una resa, come è stato presentato dai med… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina evacuati i soldati dell’Azovstal. Zelensky: “Abbiamo bisogno di eroi vivi”. Bombe su una base… -

Secondo il ministero della Difesa ucraino, i 264 soldatidall'acciaieriaa Mariupol vengono portati in due parti dell'Ucraina controllate dai russi. 'Il 16 maggio, 53 persone ...07.19 " 53 soldati feritidaarrivati a Novoazovsk Cinquantatré soldati feritinella notte dall'acciaieriasono arrivati nella città di Novoazovsk, controllata dai ...La Turchia aveva pronta da giorni una nave per evacuare tutti superstiti dell'Azovstal, in caso di scambio ad alto livello con via libera da Mosca e Kiev. E le consorti di Azov hanno pure chiesto ...Più di 260 combattenti ucraini feriti sono stati evacuati dalle acciaierie Azovstal, l'ultimo bastione della resistenza ucraina a Mariupol. Tra questi, 53 feriti gravemente sono stati inviati “a ...