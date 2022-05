Guerra Russia-Ucraina, Mosca: raggiunto accordo per evacuare feriti Azovstal. La Svezia segue la Finlandia: subito nella Nato. Putin: “Trovate prove di laboratori per armi batteriologiche in Ucraina” (Di lunedì 16 maggio 2022) Forze ucraine al confine russo a nord di Kharkiv. Zelensky chiede «negoziati anche per l’uscita dei militari». Il no del Cremlino. Borrell: sull’embargo al petrolio non garantisco accordo. Mosca assicura: nessuna telefonata Putin-Biden in programma. Leggi su lastampa (Di lunedì 16 maggio 2022) Forze ucraine al confine russo a nord di Kharkiv. Zelensky chiede «negoziati anche per l’uscita dei militari». Il no del Cremlino. Borrell: sull’embargo al petrolio non garantiscoassicura: nessuna telefonata-Biden in programma.

Advertising

GiovaQuez : Marin: 'Tutto è cambiato quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Non possiamo più fidarci del fatto che ci sarà un… - petergomezblog : Guerra Ucraina-Russia, il M5s chiederà “appena possibile” un voto del Parlamento su invio delle armi e strategia de… - martaottaviani : #McDonalds ha annunciato uscita da mercato #Russia. La decisione gli costerà 1,5 mld dollari circa. Benvenuti nella… - FedericoCrespi8 : @NicolaPorro Svezia e Finlandia sono due Stati membri del Consiglio Artico come USA e Russia. La loro neutralità ha… - tamangha : RT @EntropicBazaar: Ufficiali americani tra le truppe ucronazi. Non si può manco parlare di guerra per procura: la NATO ha attaccato la Ru… -