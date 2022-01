Lavrov | se Zelensky vuole | pronti a discutere su normalizzazione

Advertising

ManuDagostino : Lavrov: “Delusi dagli Usa su Kiev”. Biden avverte Zelensky: invasione a febbraio possibilità concreta… - fashionart19 : ???????? Zelensky vuole discutere della normalizzazione dei rapporti con la Russia - siamo pronti, che venga a Mosca oa… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Lavrov: “Delusi dagli Usa su Kiev”. E Biden avverte Zelensky: invasione certa [dal nostro corrispondente PaoloMastrolilli]… - PMastrolilli : Lavrov: “Delusi dagli Usa su Kiev”. E Biden avverte Zelensky: invasione certa - terpsichore_los : RT @repubblica: Lavrov: “Delusi dagli Usa su Kiev”. E Biden avverte Zelensky: invasione certa [dal nostro corrispondente PaoloMastrolilli]… -

Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Sergeyin un'intervista con i principali media russi, tra cui Sputnik."Sevuole discutere della normalizzazione delle relazioni ...però cerca di abbassare i toni: il leader ucraino infatti non concorda sulla gravità della ... Il ministro degli Esteri russo, Sergey, ha suonato una nota altrettanto negativa, ...Stati Uniti «pronti a una risposta contro Mosca» in caso di attacco. Il Pentagono: aumentano lo schieramento di truppe russe al confine ...Nel quarto trimestre il Pil Usa è cresciuto del 6,9%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +5,5% Oggi il ministro degli Esteri russo Lavrov ha accusato Usa e Nato di non aver dato rispo ...