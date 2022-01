Dal delitto di Cogne a oggi, dopo 20 anni ecco quanti figli vengono ancora uccisi in Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il piccolo Samuele Lorenzi, ucciso a 3 anni Diciassette colpi. Nessun’arma trovata. Otto minuti. Nessuna certezza su cosa sia successo. Vent’anni sono passati da quella mattina del 30 gennaio 2002. E il delitto di Cogne resta ancora un mistero. Le certezze sono poche, ma pesano come un macigno: alle 09:55 Samuele Lorenzi, 3 anni, viene dichiarato morto. Nel 2008 Annamaria Franzoni viene riconosciuta colpevole dell’omicidio del figlio. Il delitto sconvolge l’Italia. E 20 anni dopo, tutti cercano ancora verità e risposte a quelle tante, troppe, domande rimaste aperte. La villetta di Montroz, frazione di Cogne (Valle d’Aosta), dove fu ucciso ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il piccolo Samuele Lorenzi, ucciso a 3Diciassette colpi. Nessun’arma trovata. Otto minuti. Nessuna certezza su cosa sia successo. Vent’sono passati da quella mattina del 30 gennaio 2002. E ildirestaun mistero. Le certezze sono poche, ma pesano come un macigno: alle 09:55 Samuele Lorenzi, 3, viene dichiarato morto. Nel 2008 Annamaria Franzoni viene riconosciuta colpevole dell’omicidio delo. Ilsconvolge l’. E 20, tutti cercanoverità e risposte a quelle tante, troppe, domande rimaste aperte. La villetta di Montroz, frazione di(Valle d’Aosta), dove fu ucciso ...

