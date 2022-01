Barù contro Nathaly Caldonazzo, retroscena al Grande Fratello Vip: “Mi hai ficcato una bottiglia nel sedere” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Barù è finito nel mirino di alcune donne della Casa del Grande Fratello Vip per alcuni atteggiamenti considerati sgradevoli. Tra frecciatine e aspri commenti, il food influencer è al centro delle polemiche e, nella diretta di questa sera, viene criticato in particolare da Nathaly Caldonazzo. Tuttavia, nel corso di un breve battibecco in salone, l’inquilino si lascia sfuggire un retroscena: risate in studio. Nathaly Caldonazzo critica su Barù: “Modo di fare sgradevole“ Un vortice di polemiche si è scagliato su Barù, uno degli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip. Il food influencer e nipote di Costantino della Gherardesca è stato criticato negli ultimi giorni per alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022)è finito nel mirino di alcune donne della Casa delVip per alcuni atteggiamenti considerati sgradevoli. Tra frecciatine e aspri commenti, il food influencer è al centro delle polemiche e, nella diretta di questa sera, viene criticato in particolare da. Tuttavia, nel corso di un breve battibecco in salone, l’inquilino si lascia sfuggire un: risate in studio.critica su: “Modo di fare sgradevole“ Un vortice di polemiche si è scagliato su, uno degli ultimi ingressi nella Casa delVip. Il food influencer e nipote di Costantino della Gherardesca è stato criticato negli ultimi giorni per alcuni ...

