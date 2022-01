Venduto per 32.760 mila euro il volantino delle Brigate Rosse su Aldo Moro (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ stato Venduto all’asta per 32.760 euro il comunicato con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro dell’allora presidente della Dc, Aldo Moro, e il massacro della sua scorta. In circa tre... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ statoall’asta per 32.760il comunicato con cui lerivendicarono il sequestro dell’allora presidente della Dc,, e il massacro della sua scorta. In circa tre...

Advertising

tvsvizzera : Dieci persone sono state arrestate a San Gallo per aver venduto migliaia di certificati #Covid falsi. Si tratta in… - Piergiulio58 : Volantino che rivendica il rapimento di Aldo Moro venduto all’asta per 32.760 euro.?? - lovvoharry : RT @HStylesItalia: Secondo le capienze ufficiali delle arene e stadi del #LoveOnTour2022, Harry ha già venduto più di 1 MILIONE di bigliett… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Volantino che rivendica il rapimento di Aldo Moro venduto all’asta per 32.760 euro - OnaddeJR : @Le__Le_N Fabian sarà molto dura sostituirlo, se rinnovasse per poi essere venduto allora non sarei preoccupato -