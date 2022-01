Tennis Viserba lancia i suoi giovani nel tour internazionale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Progetto del club riminese per permettere ai propri giocatori di vertice di svolgere attività ITF: si parte con Manuel Mazza, Filippo Di Perna, Alberto Bronzetti e Alessandra Mazzola. Il presidente Monticelli: “Sforzo notevole ma crediamo in questi ragazzi e nell’impegno che ci stanno mettendo”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Viserba

FIT

IlClublancia un progetto per permettere ai suoi giocatori di punta di svolgere a tempo pieno, o quasi, attività internazionale. Si parte già dalla prossima settimana con la trasferta di ...Lavori in programma al Circolo(41.700 euro circa), al CircoloRivazzurra (riqualificazione copertura 68 mila euro), allo stadio del baseball di via Monaco (116mila euro circa ...Si parte con Manuel Mazza, Filippo Di Perna, Alberto Bronzetti ed Alessandra Mazzola. Gli incoraggiamenti di Lucia Bronzetti in diretta.Un semestre che sarà segnato dall’avvio dei cantieri per la realizzazione delle nuove rotatorie della Statale 16.