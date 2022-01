Questo video di un bambino nato con il sacco amniotico integro ha del miracoloso (Di giovedì 27 gennaio 2022) Capita una volta ogni 80mila parti ed è considerato segno di fortuna, ma non solo, i bambini nati con la camicia sono quelli che nascono con il sacco amniotico integro, ovvero nascono ricoperti da una membrana chiara che ricorda, appunto, una camicia. Questi bimbi vivono un parto più naturale e non si accorgono quasi di nascere. Questo evento raro al mondo è stato filmato dal Dott. Ignazio Perez Tomas durante un parto e postato su Instagram. Il video emozionante della nascita è stato girato in Argentina. Il video “miracoloso” del bambino nato con il sacco amniotico integro Il video postato dal Dott. Ignacio Perez Tomas, capo dell’unità del servizio ostetricia dell’ ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Capita una volta ogni 80mila parti ed è considerato segno di fortuna, ma non solo, i bambini nati con la camicia sono quelli che nascono con il, ovvero nascono ricoperti da una membrana chiara che ricorda, appunto, una camicia. Questi bimbi vivono un parto più naturale e non si accorgono quasi di nascere.evento raro al mondo è stato filmato dal Dott. Ignazio Perez Tomas durante un parto e postato su Instagram. Ilemozionante della nascita è stato girato in Argentina. Il” delcon ilIlpostato dal Dott. Ignacio Perez Tomas, capo dell’unità del servizio ostetricia dell’ ...

