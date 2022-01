Pnrr: Salvini,ipotizzare tagli a fondi Italia è provocazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Non è il momento delle provocazioni. In una fase di crisi geopolitica, energetica, logistica e di aumento del costo delle materie prime, anche solo ipotizzare tagli ai fondi europei destinati all'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Non è il momento delle provocazioni. In una fase di crisi geopolitica, energetica, logistica e di aumento del costo delle materie prime, anche soloaieuropei destinati all'...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Salvini Pnrr: Salvini,ipotizzare tagli a fondi Italia è provocazione Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini commentando le parole di una portavoce della Commissione europea. .

Intervista a Lamberto Dini: 'Draghi al Quirinale sarebbe nell'interesse del Paese, ma ci andrà Casini' ... i nomi dei candidati all'elezione E se fosse Casellati? Il nome su cui preme Salvini è quello ... Se non di portare avanti i progetti del Pnrr. Quello è l'obiettivo che tutti i partiti hanno in mente. ...

Pnrr: Salvini,ipotizzare tagli a fondi Italia è provocazione "Non è il momento delle provocazioni. In una fase di crisi geopolitica, energetica, logistica e di aumento del costo delle materie prime, anche solo ipotizzare tagli ai fondi europei destinati all'Ita ...

