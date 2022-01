“Scavi | misteri e utopie della Terza Roma” | il fondamentale saggio su Giacomo Boni

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 gennaio 2022), 25 gen – Ci sono studiosi e pensatori dal destino singolare: avvolti nella nebbia dell’oblio per decenni, a un tratto «emergono», accendono l’attenzione di un pubblico vasto, grazie a iniziative convergenti e non coordinate, verrebbe da dire «fatidiche»., tra i maggiori archeologi e cultorinità dell’epoca moderna, è un autore di questo tipo. Per anni, il suo nome è stato oggetto di studio solo in ambiti ultra specializzati e decisamente di nicchia, come per l’appunto gli appassionati di archeologia o gli esperti di tradizionalismono. La vasta pubblicistica che gli è stata dedicata ha di conseguenza interessato poche centinaia di lettori. Accade tuttavia che a un dato momento i riflettori si accendano improvvisamente., ...