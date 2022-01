Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura a Presidente della Repubblica (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi rinuncia alla propria candidatura a Presidente della Repubblica dopo un vertice con i ministri di Forza Italia e durante l’incontro con gli alleati di centrodestra via Zoom. L’incontro di domenica segna il passo indietro del Cavaliere, che non si è collegato per discutere con Giorgia Meloni e Matteo Salvini della propria decisione. “Faremo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Silviopropriadopo un vertice con i ministri di Forza Italia e durante l’incontro con gli alleati di centrodestra via Zoom. L’incontro di domenica segna il passo indietro del Cavaliere, che non si è collegato per discutere con Giorgia Meloni e Matteo Salvinipropria decisione. “Faremo L'articolo proviene da Inews24.it.

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - you_trend : ?? #BREAKING Quirinale, Berlusconi annuncia passo indietro - Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Quirinale, Salvini: 'Da Berlusconi grande servizio a Italia e centrodestra' - antlan1 : RT @manginobrioches: Certo che l'immensa vanità e il narcisismo di #Berlusconi, vero motore del suo desiderio di #Quirinale, oltre ogni str… -