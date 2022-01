Sci | Cdm | Goggia trionfa nella discesa di Cortina | sesto successo stagionale

(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. - (Adnkronos) - Sofianonostante qualche erroredivalida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, al, si impone con il tempo di 1'06"98 al termine di una prova accorciata per le forti raffiche di ventoparte alta della pista. Alle spalle della 29enne bergamasca l'austriaca Ramona Siebenhofer (1'07"18) e la ceca Ester Ledecka (1'07"24). Quarto posto per la svizzera Corinne Suter (1'07"31) che precede l'austriaca Mirjam Puchner (1'07"35) e la connazionale Michelle Gisin (1'07"42). Fuori dalla prime dieci le altre azzurre.

Alex Vinatzer è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel valido per la Coppa del Mondo dialpino. L'altoatesino chiude in 50 59 precedendo il francese Clement Noel (50 67), il norvegese Sebastian Foss - Solevagg (50 68) e l'altro azzurro Giuliano Razzoli (51 32). Altri due italiani tra ...L'azzurro Alex Vinatzer in 50.59 e' al comando della prima manche dello slalom speciale didi Kitzbuehel, una gara con cattiva visibilita' sotto una fitta nevicata iniziata nella notte, quando sono scesi in quaranta e e tutti i migliori. Dietro di lui, con distacchi minimi, il francese ...Cortina, 22 gen. - Sofia Goggia trionfa nonostante qualche errore nella discesa di Cortina valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, al sesto succ ...PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista domenica 23 gennaio, in tv: 7.00 - Eurosport: Tennis, Australian Open. 4^ turno 7.00 - Eurosport2: Tennis, Australian Open. 4^ turno 9.