Parlamentari della Lega: “Dal Ministero del Turismo 3 milioni per la ciclovia Bergamo-Brescia” (Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. “Nell’ambito dei progetti per Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023 abbiamo avuto conferma da parte del Ministro Garavaglia di un importante finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione della ciclovia Bergamo-Brescia”. “Un finanziamento molto importante ed atteso – dichiarano i Parlamentari Roberto Calderoli, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano e Tony Iwobi – che è stato stanziato dal Ministero del Turismo a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio e per il quale ringraziamo il Ministro per l’attenzione da sempre riservata al nostro territorio. I 3 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022). “Nell’ambito dei progetti perCapitaliCultura 2023 abbiamo avuto conferma da parte del Ministro Garavaglia di un importante finanziamento di 3di euro per la realizzazione”. “Un finanziamento molto importante ed atteso – dichiarano iRoberto Calderoli, Alberto Ribolla, Rebecca Frassini, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Simona Pergreffi, Daisy Pirovano e Tony Iwobi – che è stato stanziato daldela seguito dell’approvazioneLegge di Bilancio e per il quale ringraziamo il Ministro per l’attenzione da sempre riservata al nostro territorio. I 3 ...

