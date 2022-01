Un orto nel cortile della scuola: il progetto dell’Emilia Romagna per insegnare ai ragazzi a coltivare e imparare il consumo alimentare sostenibile (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un orto nel cortile della scuola media, per diffondere tra i ragazzi la cultura dell’alimentazione e della sostenibilità attraverso la cura della coltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unnelmedia, per diffondere tra ila cultura dell’alimentazione esostenibilità attraverso la curacoltivazione e la raccolta dei prodotti. Un modo per incoraggiare la conoscenza e ildi prodotti agroalimentari locali e di stagione. Ma anche per accrescere le abilità manuali e promuovere attività all’aria aperta, oltre che sostenere percorsi didattici interdisciplinari nella. L'articolo .

