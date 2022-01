Twitter non misura il polso del Paese reale: secondo i sondaggi, la fiducia nel governo Draghi è al 66% (Di venerdì 21 gennaio 2022) A quanto pare, la luna di miele del Paese reale con il governo guidato da Mario Draghi sta andando avanti. Il sondaggio di YouTrend per Sky Tg 24 mostra chiaramente questo aspetto: gli italiani che hanno fiducia nel governo Draghi sono il 66,5%. Una percentuale molto importante, che evidenzia il gradimento per l’operato dell’esecutivo. Eppure, da qualche giorno, i segnali che arrivavano da Twitter erano poco confortanti per il premier e per la sua squadra di governo: influencer del social network dei cinguettii, analisti politici, semplici cittadini che si organizzavano (in maniera più o meno veritiera, più o meno influenzata dall’utilizzo di bot o account fake) dimostravano una sorta di incrinatura nell’operato del ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) A quanto pare, la luna di miele delcon ilguidato da Mariosta andando avanti. Ilo di YouTrend per Sky Tg 24 mostra chiaramente questo aspetto: gli italiani che hannonelsono il 66,5%. Una percentuale molto importante, che evidenzia il gradimento per l’operato dell’esecutivo. Eppure, da qualche giorno, i segnali che arrivavano daerano poco confortanti per il premier e per la sua squadra di: influencer del social network dei cinguettii, analisti politici, semplici cittadini che si organizzavano (in maniera più o meno veritiera, più o meno influenzata dall’utilizzo di bot o account fake) dimostravano una sorta di incrinatura nell’operato del ...

