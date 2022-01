Terremoto di 4.3 a Vibo Valentia: scossa in mare, paura anche a Lamezia e Catanzaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un Terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). La scossa, registrata alle 10.19 a profondità di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022) Undi magnitudo ML 4.3 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (, Reggio di Calabria). La, registrata alle 10.19 a profondità di...

fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - ilpost : C’è stato un terremoto di magnitudo 4.3 al largo della Calabria - Mayflower014 : #Terremoto Vibo Valentia, scossa di magnitudo 4,3 avvertita dalla popolazione - Virus1979C : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.3 ore 10:19 IT del 20-01-2022, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia,… - CCokina12 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 4.3 ore 10:19 IT del 20-01-2022, Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia,… -