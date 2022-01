Parrucchieri, barbieri ed estetisti: da oggi obbligatorio il Green Pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entra in vigore giovedì 20 gennaio l’estensione dell’obbligo di Green Pass per accedere ad alcuni luoghi pubblici, in particolari quelli dedicati ai servizi alla persona: Parrucchieri ed estetisti richiederanno la certificazione verde, base o rinforzata, per poterne usufruire. Sarà dunque possibile esibire anche un certificato ottenuto in seguito a test negativo: eseguito nelle 72 precedenti in caso di molecolare, 48 se la scelta ricade sull’antigenico. Per chi possiede il Super Green Pass, ottenuto post guarigione o da vaccino, non cambia nulla. Obbligo di Green Pass, da giovedì 20, anche per le visite nelle carceri, per adulti e per minori: le regole sono le stesse, con la possibilità di accedere con tampone negativo. Altre novità sono attese per l’1 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entra in vigore giovedì 20 gennaio l’estensione dell’obbligo diper accedere ad alcuni luoghi pubblici, in particolari quelli dedicati ai servizi alla persona:edrichiederanno la certificazione verde, base o rinforzata, per poterne usufruire. Sarà dunque possibile esibire anche un certificato ottenuto in seguito a test negativo: eseguito nelle 72 precedenti in caso di molecolare, 48 se la scelta ricade sull’antigenico. Per chi possiede il Super, ottenuto post guarigione o da vaccino, non cambia nulla. Obbligo di, da giovedì 20, anche per le visite nelle carceri, per adulti e per minori: le regole sono le stesse, con la possibilità di accedere con tampone negativo. Altre novità sono attese per l’1 ...

