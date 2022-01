John Malkovich a Venezia senza green pass | rifiutato dall’hotel Danieli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’attore è in città per le riprese di ‘Ripley’, ora si trova in una casa privata L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Giorgiolaporta : Ecco il peggiore spot al #turismo italiano. Cacciare John Malkovich da un hotel di Venezia perché ha il #greenpass… - Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - Adnkronos : John Malkovich a Venezia senza #greenpass, rifiutato dall'hotel Danieli. - dianaterza : RT @Giorgiolaporta: Ecco il peggiore spot al #turismo italiano. Cacciare John Malkovich da un hotel di Venezia perché ha il #greenpass scad… - emato64 : RT @Giorgiolaporta: Ecco il peggiore spot al #turismo italiano. Cacciare John Malkovich da un hotel di Venezia perché ha il #greenpass scad… -

Ultime Notizie dalla rete : John Malkovich

È accaduto a, che è stato rifiutato dall'hotel Danieli di Venezia. Lo riporta Il Gazzettino, secondo cui la certificazione verde dell'attore americano, star di decine di produzioni ...Il Green Pass serve anche se ti chiami! L'Hotel Danieli di Venezia , infatti, ha negato il soggiorno all'attore perché il suo Green Pass risultava scaduto.si trova a Venezia per le riprese di Ripley, serie ...Se non hai il Super Green pass in regola in albergo non puoi entrare, una regola che vale anche per il celebre e lussuoso Hotel Danieli di Venezia: così quando la direzione si è accorta una settimana ...Però non ha presentato la certificazione verde richiesta dalla normativa vigente italiana, ergo: bye bye John Malkovich! Sul set della serie Ripley tanti positivi al Covid approfondimento Green pass s ...