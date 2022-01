Parrucchieri e barbieri, da domani scatta l’obbligo di Green pass (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da domani, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligo di Green pass anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere o in un centro estetico. Basterà però presentare la certificazione base, quella ottenibile anche con un tampone negativo nelle 48 precedenti, per accedere ai sopracitati servizi. Quella di domani è la penultima tappa verso l’estensione del Green pass per quasi tutti i servizi. A partire dal primo febbraio, infatti, sarà necessario dotarsi di Green pass anche per entrare nei negozi e negli uffici pubblici o a servizi postali, bancari e finanziari. Sono esclusi dall’obbligo solo i servizi per il soddisfacimento «di esigenze essenziali e primai della persona». Il primo giorno da segnare sul ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Da, giovedì 20 gennaio,dianche per andare dal parrucchiere, dal barbiere o in un centro estetico. Basterà però presentare la certificazione base, quella ottenibile anche con un tampone negativo nelle 48 precedenti, per accedere ai sopracitati servizi. Quella diè la penultima tappa verso l’estensione delper quasi tutti i servizi. A partire dal primo febbraio, infatti, sarà necessario dotarsi dianche per entrare nei negozi e negli uffici pubblici o a servizi postali, bancari e finanziari. Sono esclusi dalsolo i servizi per il soddisfacimento «di esigenze essenziali e primai della persona». Il primo giorno da segnare sul ...

italiaserait : Parrucchieri e barbieri, da domani scatta l’obbligo di Green pass - Cisl_ER : RT @adiconsum: ??#SaveTheDate ?? #20gennaio Per usufruire dei servizi alla persona ?parrucchieri ?barbieri ?estetisti serve il #greenpass ba… - VivereGubbio : Dal 20 gennaio green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Dal 1 febbraio anche per i negozi… - VivereSpoleto : Dal 20 gennaio green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Dal 1 febbraio anche per i negozi… - VivereTerni : Dal 20 gennaio green pass per parrucchieri, barbieri ed estetiste. Dal 1 febbraio anche per i negozi… -