Nel mio nome: Elliot Page produttore del docufilm italiano sull’identità transgender (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Elliot Page produrrà il docufilm Nel mio nome, che sarà presentato il prossimo febbraio al Festival di Berlino 2022, nella sezione Panorama, e racconta le storie di quattro amici che affrontano il loro percorso di transizione. Quattro città diverse, quattro amici, quattro storie. La comunità transgender d’Italia, raccontata come mai prima d’ora. Cosa sta succedendo al nostro paese? Ci stiamo forse svegliando? Dopo il focus sulla scena drag, presentata in tutta la sua luce nella prima edizione italiana di Ru Paul’s DragRace (ora disponibile su DiscoveryPlus e in onda su Real Time), adesso è il turno di spacchettare cosa vuol dire cominciare un percorso di gender affirming qui in Italia. Il docufilm, diretto da Nicolò Bassetti, racconta la vita di quattro giovani, residenti in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)produrrà ilNel mio, che sarà presentato il prossimo febbraio al Festival di Berlino 2022, nella sezione Panorama, e racconta le storie di quattro amici che affrontano il loro percorso di transizione. Quattro città diverse, quattro amici, quattro storie. La comunitàd’Italia, raccontata come mai prima d’ora. Cosa sta succedendo al nostro paese? Ci stiamo forse svegliando? Dopo il focus sulla scena drag, presentata in tutta la sua luce nella prima edizione italiana di Ru Paul’s DragRace (ora disponibile su DiscoveryPlus e in onda su Real Time), adesso è il turno di spacchettare cosa vuol dire cominciare un percorso di gender affirming qui in Italia. Il, diretto da Nicolò Bassetti, racconta la vita di quattro giovani, residenti in ...

