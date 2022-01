Italia, numeri da sogno per Caprari: Mancini ci pensa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La stagione di Caprari con il Verona starebbe convincendo il c.t. dell’Italia Mancini a dargli un’occasione La stagione di Gianluca Caprari con il Verona, fino a questo momento, è da sogno. Sette gol e cinque assist in campionato, il suo bottino e uno stato di forma eccezionale. E questo exploit potrebbe valergli anche una chiamata in Nazionale. Secondo quanto riportato da L’Arena, infatti, l’attaccante di proprietà della Sampdoria sarebbe entrato nell’orbita del c.t. Mancini che starebbe pensando di convocarlo per i prossimi impegni. Per Caprari non sarebbe una novità, dato che l’attuale commissario tecnico già lo chiamò nel 2018 non facendolo però giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La stagione dicon il Verona starebbe convincendo il c.t. dell’a dargli un’occasione La stagione di Gianlucacon il Verona, fino a questo momento, è da. Sette gol e cinque assist in campionato, il suo bottino e uno stato di forma eccezionale. E questo exploit potrebbe valergli anche una chiamata in Nazionale. Secondo quanto riportato da L’Arena, infatti, l’attaccante di proprietà della Sampdoria sarebbe entrato nell’orbita del c.t.che starebbendo di convocarlo per i prossimi impegni. Pernon sarebbe una novità, dato che l’attuale commissario tecnico già lo chiamò nel 2018 non facendolo però giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

