Inchiesta su Beppe Grillo | Renzi | «Altro che spazza corrotti | legge spazza via M5S» – Il video

In un video diffuso sui social Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato dell'Inchiesta che vede coinvolto Beppe Grillo, garante del M5S, che risulta indagato per traffico di influenze illecite, per i rapporti con la compagnia Moby. L'occasione propizia è stata la relazione annuale svolta questa mattina dal ministro Cartabia al Senato, sull'andamento dell'amministrazione della Giustizia in Italia. Dopo aver ribadito i passi in avanti compiuti nell'ultimo anno, tra cui il passaggio di consegne tra Alfonso Bonafede e Marta Cartabia al dicastero di via Arenula, Renzi ha anche commentato l'Inchiesta della Procura di Milano su Grillo: «I grillini sono diventati garantisti. Grazie alle vicende di Beppe Grillo e a ciò ...

