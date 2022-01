Leicester City-Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo un’uscita dalla Coppa EFL per mano del Chelsea, il Tottenham Hotspur cercherà di riprendersi al ritorno in Premier League mercoledì, mentre si recherà al King Power Stadium per affrontare il Leicester City. Con Antonio Conte che deve ancora subire una sconfitta in campionato da allenatore degli Spurs, il club londinese può risalire tra i primi cinque della classifica della massima serie inglese con una vittoria, mentre i padroni di casa sono decimi, non avendo giocato una partita di campionato dal turno dell’anno. Il calcio di inizio di Leicester City-Tottenham Hotspur è previsto alle 20:30 Prepartita Leicester City-Tottenham Hotspur: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo un’uscita dalla Coppa EFL per mano del Chelsea, ilcercherà di riprendersi al ritorno in Premier League mercoledì, mentre si recherà al King Power Stadium per affrontare il. Con Antonio Conte che deve ancora subire una sconfitta in campionato da allenatore degli Spurs, il club londinese può risalire tra i primi cinque della classifica della massima serie inglese con una vittoria, mentre i padroni di casa sono decimi, non avendo giocato una partita di campionato dal turno dell’anno. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Prepartita: a che punto sono le due ...

