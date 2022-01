Advertising

fisco24_info : Italgas: accordo con Buzzi per decarbonizzazione dei cementi: Studio di fattibilità per realizzare impianti 'Power… -

Agenzia ANSA

e Buzzi Unicem hanno sottoscritto unper lo sviluppo di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di impianti 'Power to Gas' in combinazione con sistemi di cattura CO2 (...Tornando a Parigi, è di nuovo d'attualità il possibiletra Carrefour (+5,09%) e il gruppo ... A2a - 10,8%; Terna - 0,84%; Hera - 0,79%; Enel - 0,72%;- 0,56%. In rosso anche Campari ( - ...Italgas e Buzzi Unicem hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di impianti 'Power to Gas' in combinazione con sistemi di cattura CO2 (car ...Il perimetro di attività oggetto dell’operazione comprende circa 157 mila utenti – 114mila quelli che passeranno ad Ascopiave tra Veneto, Fvg e Lombardia – distribuiti in 8 Regioni d’Italia e facenti ...