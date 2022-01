Toto Quirinale tra i virologi: Crisanti rimpiange Cossiga, Clementi tifa Moratti, voto “segreto” di Galli e Bassetti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sono tra gli oltre mille grandi elettori che sceglieranno il prossimo presidente della Repubblica, ma i virologi italiani sono entrati nella nostra quotidianità. Ecco perché non poteva mancare qualcuno, per l’occasione l’Adnkronos, che chiedesse loro un parere sul prossimo inquilino del Quirinale. “Mario Draghi sarebbe certamente un buon presidente della Repubblica. Ma dipende se può fare per delega il primo ministro”, sorride Massimo Clementi. Il virologo cita figure del passato come “Sandro Pertini e Francesco Cossiga che si sono dimostrate di spessore”. “Non saprei se oggi c’è un nome simile – osserva – Anche dire Draghi vuol dire pescare fuori dalla politica. La stessa Moratti, che pure ha avuto dei ruoli istituzionali in passato con governi di centrodestra, è una delle meno politiche fra le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non sono tra gli oltre mille grandi elettori che sceglieranno il prossimo presidente della Repubblica, ma iitaliani sono entrati nella nostra quotidianità. Ecco perché non poteva mancare qualcuno, per l’occasione l’Adnkronos, che chiedesse loro un parere sul prossimo inquilino del. “Mario Draghi sarebbe certamente un buon presidente della Repubblica. Ma dipende se può fare per delega il primo ministro”, sorride Massimo. Il virologo cita figure del passato come “Sandro Pertini e Francescoche si sono dimostrate di spessore”. “Non saprei se oggi c’è un nome simile – osserva – Anche dire Draghi vuol dire pescare fuori dalla politica. La stessa, che pure ha avuto dei ruoli istituzionali in passato con governi di centrodestra, è una delle meno politiche fra le ...

