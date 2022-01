“Sempre più disgustoso”: Raimondo Todaro demolito, gestaccio fuori luogo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Raimondo Todaro finisce nel mirino del web dopo la sua reazione all’eliminazione di un allievo di Amici: ecco tutti i dettagli. Raimondo Todaro (fonte: “The Social Post”)La puntata di ieri di Amici è stata decisamente turbolenta: ben quattro allievi, infatti, sono stati eliminati. Si tratta di Nicole, Elena, Paily e Cristiano che hanno dovuto lasciare la scuola. Tra il malcontento generale, c’è stato un particolare che non è passato inosservato al pubblico: la reazione “fuori luogo” di Raimondo Todaro all’eliminazione del ballerino Cristiano. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Mi si spezza il cuore”: bruttissima notizia ad Amici21, è successo proprio sul più bello Raimondo Todaro sotto accusa: “Pessimo” La ... Leggi su specialmag (Di lunedì 17 gennaio 2022)finisce nel mirino del web dopo la sua reazione all’eliminazione di un allievo di Amici: ecco tutti i dettagli.(fonte: “The Social Post”)La puntata di ieri di Amici è stata decisamente turbolenta: ben quattro allievi, infatti, sono stati eliminati. Si tratta di Nicole, Elena, Paily e Cristiano che hanno dovuto lasciare la scuola. Tra il malcontento generale, c’è stato un particolare che non è passato inosservato al pubblico: la reazione “” diall’eliminazione del ballerino Cristiano. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Mi si spezza il cuore”: bruttissima notizia ad Amici21, è successo proprio sul più bellosotto accusa: “Pessimo” La ...

Advertising

ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - RadioItalia : 'Dimmi che mi vuoi bene sempre più di tutti gli altri' @MetaErmal - Stelle cadenti Quanta voglia di farci emoziona… - lucianonobili : Un risultato straordinario. @ItaliaViva c’è, i riformisti ci sono. E sono sempre più forti. Grazie a tutti - RinoRizzardi : RT @ladyonorato: Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusività, oggi… - venariap : RT @liliaragnar: Video dell'anno scorso, ma sempre piu' vicino alla realta' ... da come siamo messi...???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Monete Rare: fare 25.000 euro con 50 Lire? Ecco come! ...monete più note nel nostro paese perchè ha avuto una lunghissima circolazione. Questa moneta è passata alla storia con, da un lato la testa di una donna, e dall'altro il Dio Vulcano. Come sempre il ...

Hacker violano Ulss di Padova, online migliaia di dati sensibili: pubblicati i referti medici dei pazienti Si tratta di due cartelle denominate Ulss2 e Ulss3 ma apparentemente riguardanti sempre e comunque ... secondo quanto annunciato, dovrebbe essere pubblicato la parte più consistente dei dati trafugati.

Meteo e cambiamento climatico - Quasi due miliardi di persone hanno sperimentato caldo record nel 2021 3bmeteo ...monetenote nel nostro paese perchè ha avuto una lunghissima circolazione. Questa moneta è passata alla storia con, da un lato la testa di una donna, e dall'altro il Dio Vulcano. Comeil ...Si tratta di due cartelle denominate Ulss2 e Ulss3 ma apparentemente riguardantie comunque ... secondo quanto annunciato, dovrebbe essere pubblicato la parteconsistente dei dati trafugati.