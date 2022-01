Perché la benzina vola verso i 2 euro al litro (Di lunedì 17 gennaio 2022) I prezzi praticati sul territorio sono in crescita un po' ovunque. Non si fermano i rialzi dei prezzi di benzina, gasolio e Gnl. Compagnie e pompe bianche sono tornate a correggere i listini al rialzo nel fine settimana. Brent sopra gli 86... Leggi su today (Di lunedì 17 gennaio 2022) I prezzi praticati sul territorio sono in crescita un po' ovunque. Non si fermano i rialzi dei prezzi di, gasolio e Gnl. Compagnie e pompe bianche sono tornate a correggere i listini al rialzo nel fine settimana. Brent sopra gli 86...

Ultime Notizie dalla rete : Perché benzina Classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia nel 2021 Numeri che non sono certamente quelli registrati da benzina e diesel, e che infatti rappresentano solo il 4,6% delle immatricolazioni totali del mercato auto , rispetto ad esempio al 7,7% del GPL e ...

Stellantis indietro sull'elettrico, ma è un vantaggio di Giacomo Mazzarella 17/01/2022, 08:42 Come qualsiasi cosa nuova, ci vuole tempo perché tutto sia perfetto. E questo vale pure inevitabilmente per le nuove auto elettriche. Per ...delle auto benzina o ...

