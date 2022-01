Cassa integrazione, dai nuovi beneficiari ai requisiti: cosa cambia nel 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e Cassa integrazione, innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria. Le novità si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, quindi non si applicano alle richieste per periodi iniziati nel 2021. Le novità sono riportate nella circolare n. 1 del 3 gennaio del Ministero del Lavoro. Cassa integrazione, cosa cambia nel 2022 Tante le novità introdotte dalla legge di Bilancio: innanzitutto i beneficiari della Cassa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) La legge di Bilancioha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e, innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria. Le novità si riferiscono ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa dal 1° gennaio, quindi non si applicano alle richieste per periodi iniziati nel 2021. Le novità sono riportate nella circolare n. 1 del 3 gennaio del Ministero del Lavoro.nelTante le novità introdotte dalla legge di Bilancio: innanzitutto idella...

