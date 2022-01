Festival di Sanremo: in gara Giusy Ferreri con il brano “Mille” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Giusy Ferreri è in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 con il singolo“Miele”. Il brano, scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella, sarà contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore“. È attualmente in radio il singolo “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, primo intrigante assaggio del suo nuovo percorso ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022)è inalla 72° edizione deldi2022 con il singolo“Miele”. Il, scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella, sarà contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita. A dirigere l’orchestra deldipersarà il Maestro Enrico Melozzi.commenta così il proprio“Miele”: “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore“. È attualmente in radio il singolo “GLI OASIS DI UNA VOLTA”, primo intrigante assaggio del suo nuovo percorso ...

Advertising

CremoniniCesare : Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! ?? ?? Sono onorato di portare la mia musica… - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - VoceSpettacolo : GIUSY FERRERI: in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “MIELE”. - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo @RadioWebItalia -