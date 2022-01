Calciomercato Milan: investimento immediato per sostituire Tomori? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le ultime sui movimenti in entrata dei rossoneri L’infortunio di Fikayo Tomori ha scombussolato i piani di mercato del Milan. Se prima della gara Paolo Maldini aveva chiarito come non era certo l’arrivo di un difensore centrale nonostante l’assenza di Kjaer, lo stop dell’inglese impone delle nuove riflessioni. Maldini e Massara nelle ultime ore avrebbero riallacciato i contatti sia con gli intermediari di Bremer che con quelli di Botman: anche se difficile, l’idea del Diavolo è quella di anticipare ora il grande investimento programmato per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Le ultime sui movimenti in entrata dei rossoneri L’infortunio di Fikayoha scombussolato i piani di mercato del. Se prima della gara Paolo Maldini aveva chiarito come non era certo l’arrivo di un difensore centrale nonostante l’assenza di Kjaer, lo stop dell’inglese impone delle nuove riflessioni. Maldini e Massara nelle ultime ore avrebbero riallacciato i contatti sia con gli intermediari di Bremer che con quelli di Botman: anche se difficile, l’idea del Diavolo è quella di anticipare ora il grandeprogrammato per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @TorinoFC_1906 | Contatti con il @acmilan per #Pellegri - DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - cmdotcom : #Milan, conto alla rovescia per il riscatto di #Pellegri: la cifra del riscatto e la sinergia con il #Torino… - infoitsport : Calciomercato - Infortunio Tomori, Milan alle strette: da Bailly a Botman, all in sul centrale - CalcioNews24 : Il #Milan pensa subito al colpo grosso -