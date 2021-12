Presentazione del primo Bilancio Sociale di Fondazione della Comunità Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021)presenta il(2020) nel corso dell’evento “Tracciamo il futuro. Progettare. Partecipare. Agire”, un’occasione per declinare al futuro il ruolofilantropia e la promozionecultura del dono coinvolgendo lalocale, e non solo. L’appuntamento è per lunedì 13 dicembre 2021 a partire dalle 17 all’Ex Chiesa di Sant’Agostino – Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo. L’evento è patrocinato da Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e Regione Lombardia in collaborazione conCariplo. Ad aprire la serata, il benvenuto del Rettore dell’Università degli studi di Bergamo Sergio Cavalieri e del Presidente ...