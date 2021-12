Canone RAI, si paga anche con tablet e smartphone? L’inevitabile verità (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Canone RAI si potrebbe presto pagare anche in caso di possesso di tablet e smartphone. La proposta è partita dall’amministratore delegato. Ecco i dettagli. Canone RAI, smartphone e tablet (AdobeStock)La tecnologia avanza senza problemi. Oggi è possibile avere molti servizi con diversi dispositivi. Ad esempio, è possibile guardare la TV anche non usando un televisore. Le applicazioni Rai e Mediaset sono molto usate dagli utenti. Proprio questo ha fatto scattare una proposta molto particolare. Come sappiamo, il Canone RAI si paga solo in caso di possesso della TV. Guardarla sullo smartphone o un tablet non porterebbe il pagamento di ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) IlRAI si potrebbe prestorein caso di possesso di. La proposta è partita dall’amministratore delegato. Ecco i dettagli.RAI,(AdobeStock)La tecnologia avanza senza problemi. Oggi è possibile avere molti servizi con diversi dispositivi. Ad esempio, è possibile guardare la TVnon usando un televisore. Le applicazioni Rai e Mediaset sono molto usate dagli utenti. Proprio questo ha fatto scattare una proposta molto particolare. Come sappiamo, ilRAI sisolo in caso di possesso della TV. Guardarla sulloo unnon porterebbe ilmento di ...

Augusta48796687 : RT @sabrimaggioni: La sig.ra Monica Maggioni, con la quale non ho nulla da spartire né è mia parente, se ne esce con questa vergognosa dich… - isa71333031 : @rodolfocorrenti Coglierò l’occasione per buttare il televisore, guardare quello che mi interessa dal pc, come già… - louis_maiello : @38grammi @FmMosca @La7tv Il canone Rai è in bolletta della luce, non è possibile non pagarlo. - frangisco80 : @RaiUno @GilettiMassimo il ...... con il braccio di silicone non puo' essere ospitato. Disdico immediatamente il ca… - infoiteconomia : Canone Rai in arrivo per smartphone e Pc: perché dovremo pagarlo -