GF Vip ventiquattresima puntata | Jessica | Patrizia e Lulù in nomination

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6 ventiquattresima puntata: preferito e nominati - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6: le anticipazioni della ventiquattresima puntata - infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, ventiquattresima puntata: commenti a caldo - zazoomblog : Grande Fratello Vip ventiquattresima puntata – Alex dichiara amore sia a Soleil che a Delia! Gianmaria supera l’enn… - peppe844 : #GFvip Grande Fratello Vip 6 ventiquattresima puntata: preferito e nominati -

Ultime Notizie dalla rete : Vip ventiquattresima

Pagelle dellapuntata di Grande Fratello2021: Delia Duran snobba la coppia Alex Belli - Soleil Si è conclusa la diretta dellapuntata del Grande Fratello2021 con l'...GFpuntata: Jessica, Patrizia e Lulù in nomination . Tra i momenti più toccanti della puntata di venerdì sera la confessione di Katia Ricciarelli. Non sono mancati gli scontri in ...Si è acceso lo scontro in diretta tra Lulù Selassié e Maria Monsé in salotto. La nuova puntata del GF Vip 6, in onda nella prima serata del 3 dicembre 2021, è iniziata come sempre da Alex Belli e Sole ...Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della 24a puntata: Lulù una furia contro Maria Monsè, Delia Duran snobba Alex-Soleil, Gianmaria e Sophie vero amore?