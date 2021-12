Belen, mamma premurosa: il weekend con Santiago è super (a dir poco) (Di sabato 4 dicembre 2021) Ammettiamolo: non c’è niente di meglio di un weekend con la mamma. Lo abbiamo pensato da bambine, sognando un momento di stacco, per creare ricordi indelebili. Lo abbiamo desiderato da adulte, quando la mamma diventa di nuovo porto sicuro dopo i drammi adolescenziali. E quello che ha vissuto Santiago con la madre, Belen Rodriguez, difficilmente lo dimenticherà. Perché, per il weekend, la showgirl ha scelto di portarlo nel lussuoso Bulgari Hotel a Milano. Belen Rodriguez, il dolce weekend con Santiago Da quando è nata Luna Marì, di tempo ne è passato, così come di presunte crisi, di flirt smentiti e di lavori continui. Belen non si è mai fermata, non solo sul lavoro: ci ha sempre mostrato dei ritagli della sua vita, ... Leggi su dilei (Di sabato 4 dicembre 2021) Ammettiamolo: non c’è niente di meglio di uncon la. Lo abbiamo pensato da bambine, sognando un momento di stacco, per creare ricordi indelebili. Lo abbiamo desiderato da adulte, quando ladiventa di nuovo porto sicuro dopo i drammi adolescenziali. E quello che ha vissutocon la madre,Rodriguez, difficilmente lo dimenticherà. Perché, per il, la showgirl ha scelto di portarlo nel lussuoso Bulgari Hotel a Milano.Rodriguez, il dolceconDa quando è nata Luna Marì, di tempo ne è passato, così come di presunte crisi, di flirt smentiti e di lavori continui.non si è mai fermata, non solo sul lavoro: ci ha sempre mostrato dei ritagli della sua vita, ...

marilisapasqui1 : Ma Belen la smette di fare la prima donna? Mamma mia che urto!!!!#tusiquevales - RaffaeleSanto : #Belen ha appena trovato in diretta una riuscita exit strategy per far smettere di piangere il bambino col suo salt… -