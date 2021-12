Usa, la disinformazione Covid può uccidere su larga scala? Negli stati Repubblicani sembra di sì (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli esperti e i giornalisti che hanno disseminato notizie false, inesattezze e infondatezze sulla malattia Covid-19, a causa di tentativi deliberati di disinformare o magari perché non si sono presi la briga di studiare la più recente letteratura scientifica o non si sono preoccupati di analizzare i più recenti dati epidemiologici prima di andare in tv, hanno morti sulla coscienza? È difficile dimostrarlo. Secondo alcune analisi del New York Times, esisterebbero degli indizi capaci di suggerirlo. Si tratta dell’associazione tra la proporzione di persone vaccinate e mortalità Covid per 100.000 tra gli stati americani che hanno votato Trump rispetto a quelli che hanno votato Biden alle ultime elezioni. L’ipotesi è che la percezione del rischio sugli effetti collaterali dei vaccini abbia sopraffatto la percezione della pericolosità del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli esperti e i giornalisti che hanno disseminato notizie false, inesattezze e infondatezze sulla malattia-19, a causa di tentativi deliberati di disinformare o magari perché non si sono presi la briga di studiare la più recente letteratura scientifica o non si sono preoccupati di analizzare i più recenti dati epidemiologici prima di andare in tv, hanno morti sulla coscienza? È difficile dimostrarlo. Secondo alcune analisi del New York Times, esisterebbero degli indizi capaci di suggerirlo. Si tratta dell’associazione tra la proporzione di persone vaccinate e mortalitàper 100.000 tra gliamericani che hanno votato Trump rispetto a quelli che hanno votato Biden alle ultime elezioni. L’ipotesi è che la percezione del rischio sugli effetti collaterali dei vaccini abbia sopraffatto la percezione della pericolosità del ...

