L’Alto Adige senza milanesi per il Ponte dell’Immacolata Gli albergatori | «Grosso calo delle richieste Ma non siamo tutti No vax»

«Abbiamo saputo della zona rossa, immaginiamo che il comune sia chiuso, vorremmo disdire la nostra prenotazione». Di telefonate come queste all'Hotel Angelo di Ortisei, in Trentino Alto Adige, nelle ultime ore ce ne sono state a decine. Da una settimana a questa parte una delle più frequentate località della Val Gardena è ufficialmente entrata nella zona più alta del rischio per L'Alto tasso di incidenza di casi Covid: coprifuoco dalle 18 per ristoranti e bar pubblici, esclusi gli alberghi, e dalle 20 alle 5 per tutta la popolazione. Dopo lo scoppio di contagi ai primi di novembre, la provincia di Bolzano è arrivata a contare una media di 316 infezioni al giorno, con un aumento di 10 volte superiore in soli 30 giorni. Un bel problema anche per il turismo, che nel prossimo Ponte dell'Immacolata avrebbe ...

