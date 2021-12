Festival Vicoli Corti Cinema di Periferia | dal 16 al 19 dicembre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 2 dicembre 2021)di: il 2021 si conferma un anno ricchissimo.di: dopo che da marzo in poi è andata in scena la quindicesima edizione (con l’appuntamento estivo clou di agosto al Castello di Massafra), tocca adesso alla sedicesima edizione. Ilsi terrà in presenza? Ilideato e prodotto dall’associazione Il Serraglio, con la direzione artistica di Vincenzo Madaro e la consulenzatografica di Massimo Causo e Davide Di Giorgio, si svolgerà infatti per la prima volta in sala, al Cineteatro Spadaro di Massafra (tra i più antichi di Puglia, nato nel 1914) dal 16 al 19...