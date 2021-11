Unesco, candidatura dell’Archivio storico della Fondazione Banco Napoli (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Archivio storico della Fondazione Banco di Napoli è candidato a diventare Patrimonio Unesco. La proposta d’iscrizione al Registro della Memoria del Mondo è stata promossa dalla Fondazione Banco di Napoli ed è sostenuta dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania del Ministero della Cultura. La candidatura è stata trasmessa dalla Commissione nazionale Italiana per l’Unesco al segretariato del Programma della Memoria del Mondo a Parigi nei giorni scorsi. La presentazione della candidatura è stata annunciata da Rossella ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Archiviodiè candidato a diventare Patrimonio. La proposta d’iscrizione al RegistroMemoria del Mondo è stata promossa dalladied è sostenuta dalla Soprintendenza archivistica e bibliograficaCampania del MinisteroCultura. Laè stata trasmessa dalla Commissione nazionale Italiana per l’al segretariato del ProgrammaMemoria del Mondo a Parigi nei giorni scorsi. La presentazioneè stata annunciata da Rossella ...

