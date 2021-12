Caso Greta Beccaglia, non solo il tifoso denunciato: ripercussioni per il conduttore (Di martedì 30 novembre 2021) ripercussioni anche per il presentatore della trasmissione ‘A tutto gol’. Dopo il Caso Greta Beccaglia, arriva la pausa dalla conduzione per Giorgio Micheletti Il Caso Greta Beccaglia continua a creare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 novembre 2021)anche per il presentatore della trasmissione ‘A tutto gol’. Dopo il, arriva la pausa dalla conduzione per Giorgio Micheletti Ilcontinua a creare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

claudiomilani6 : RT @OGiannino: Come in ogni caso di molestia a donne che diventi pubblica, le reazioni minimizzatrici di molti - non manca chi accusa Greta… - SirJohn2024 : RT @OGiannino: Come in ogni caso di molestia a donne che diventi pubblica, le reazioni minimizzatrici di molti - non manca chi accusa Greta… - pgmalusardi : RT @OGiannino: Come in ogni caso di molestia a donne che diventi pubblica, le reazioni minimizzatrici di molti - non manca chi accusa Greta… - V94Valerio : RT @OGiannino: Come in ogni caso di molestia a donne che diventi pubblica, le reazioni minimizzatrici di molti - non manca chi accusa Greta… - arte_pensiero : RT @ImSophiaPLMS: @Jardinlesmots @isidemoni @Agendafilosofi1 @arte_pensiero @beigua1962 @carolinasanter1 @FscoMer @krishnadeltoso @MonacaMo… -