La terapia genica fa riacquistare la vista a 10 bambini (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci bambini, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la vista grazie alla prima terapia genica, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ereditarie, effettuata presso l'Azienda ospedaliera dell'ateneo Vanvitelli di Napoli. Una terapia, approvata e rimborsata in Italia, per una rara forma di distrofia retinica ereditaria, quella legata a mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65, che ha visto il suo esordio, circa 15 anni fa, con una sperimentazione di fase I realizzata grazie alla collaborazione tra l'università Vanvitelli, la Fondazione Telethon e il Children Hospital di Philadelphia.Francesca Simonelli, direttrice Clinica oculistica università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli: "Si tratta di una terapia ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) Dieci, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato lagrazie alla prima, voretigene neparvovec di Novartis, per distrofie retiniche ereditarie, effettuata presso l'Azienda ospedaliera dell'ateneo Vanvitelli di Napoli. Una, approvata e rimborsata in Italia, per una rara forma di distrofia retinica ereditaria, quella legata a mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65, che ha visto il suo esordio, circa 15 anni fa, con una sperimentazione di fase I realizzata grazie alla collaborazione tra l'università Vanvitelli, la Fondazione Telethon e il Children Hospital di Philadelphia.Francesca Simonelli, direttrice Clinica oculistica università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli: "Si tratta di una...

Advertising

myrtamerlino : Grazie ad una terapia genica per distrofie retiniche ereditarie 10 bambini hanno riacquistato la vista!! Una notiz… - PatriziaOrlan11 : RT @cristinamucciol: Napoli: 10 bambini ipovedenti ora vedono. Già per questo il mondo è migliore. La #vista ritrovata grazie alla #terapia… - tax_tweet : I 10 bambini ipovedenti che hanno riacquistato la vista con la terapia genica all’ospedale Vanvitelli… - serenatatti : RT @myrtamerlino: Grazie ad una terapia genica per distrofie retiniche ereditarie 10 bambini hanno riacquistato la vista!! Una notizia str… - francy_0207 : RT @cristinamucciol: Napoli: 10 bambini ipovedenti ora vedono. Già per questo il mondo è migliore. La #vista ritrovata grazie alla #terapia… -