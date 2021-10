Ascolti TV | Domenica 17 Ottobre 2021. Vince Cuori (19.4%), Scherzi a Parte 14.6% (Di lunedì 18 ottobre 2021) Cuori Nella serata di ieri, Domenica 17 Ottobre 2021, su Rai1 l’esordio della fiction Cuori ha conquistato 4.123.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 una nuova puntata di Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 1.049.000 spettatori (4.4%). A seguire NCIS News Orleans ha raccolto 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 ottobre 2021)Nella serata di ieri,17, su Rai1 l’esordio della fictionha conquistato 4.123.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 una nuova puntata diha ottenuto un ascolto medio pari a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 la dodicesima stagione di NCIS Los Angeles in prima tv assoluta ha catturato l’attenzione di 1.049.000 spettatori (4.4%). A seguire NCIS News Orleans ha raccolto 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper ha intrattenuto 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa ...

