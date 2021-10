La rivincita del centrosinistra. Ora punta Genova e La Spezia, ma l’incognita sono le alleanze (Di domenica 17 ottobre 2021) La vittoria a Savona rilancia il ruolo centrale del Pd: “Siamo noi il baricentro della coalizione”. Sansa: “Vittoria frutto delle Regionali”. Paita: “Non è vero, l’esperimento giallorosso è finito” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 17 ottobre 2021) La vittoria a Savona rilancia il ruolo centrale del Pd: “Siamo noi il baricentro della coalizione”. Sansa: “Vittoria frutto delle Regionali”. Paita: “Non è vero, l’esperimento giallorosso è finito”

Advertising

nulllafacente : Giuro, mi fai venire voglia di futuro Dimmi com'è che fai Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita E litigare con te è meglio del cinema - junyonspam : RT @thiagocrawford: Giuro, ???? ?????? ???????????? ???????????? ???? ????????????. Dimmi com'è che fai mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te è… - dminutivo : RT @QuattroZero: ?? ???????????? ????!? ?? L'#ItalFutsal ???? comincerà la propria avventura in #FutsalEURO affrontando 3 rivali ben note! ???? Il Kaza… - riodevale : RT @QuattroZero: ?? ???????????? ????!? ?? L'#ItalFutsal ???? comincerà la propria avventura in #FutsalEURO affrontando 3 rivali ben note! ???? Il Kaza… - QuattroZero : ?? ???????????? ????!? ?? L'#ItalFutsal ???? comincerà la propria avventura in #FutsalEURO affrontando 3 rivali ben note! ????… -