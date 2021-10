La gaffe di Sarri in conferenza stampa | la Lazio | “Radu non ha avuto il Covid”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lasi prepara a scendere in campo per la partita di campionato contro la, il tecnico Mauriziosi è presentato ined è stato protagonista di unasu. Il tecnico parlando dei difensori aveva dichiarato: “Non lo vedevo in condizione, lo stessomi ha detto di aver faticato a recuperare dopo il”. Poi il comunicato della: “Con riferimento alladel mister Maurizioe alla frase sul giocatore Stefan, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: il calciatore non ha contratto il-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto ...

... nonostante l'errore col Galatasarayha fatto capire di volergli dare fiducia e titolarità ... appoggiato anche dall'affetto dei tifosi che lo hanno supportato dopo ladi due settimane fa. I ...Un episodio che, aggiunto al 'cinque' dato al tecnico della Lazio Maurizio, ha fatto storcere il naso a qualcuno, con lo stesso allenatore della Roma José Mourinho che ha sarcasticamente ...Il tecnico aveva dichiarato: 'Fino a poco tempo fa Radu non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Negli ultimi dieci giorni invece l'ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo ...Covid sì, Covid no. Maurizio Sarri ha fatto una gaffe per quanto riguarda le condizioni di Stefan Radu e la Lazio è dovuta intervenire ufficialmente. Il tecnico, parlando del difensore poco utilizzato ...