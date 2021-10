Polonia, il premier olandese Rutte chiede di non approvare il Recovery di Varsavia dopo la sentenza della Corte costituzionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Paesi Bassi decidono di compiere il primo passo contro la sentenza della Corte costituzionale polacca che una settimana fa ha di fatto capovolto il principio del primato del diritto europeo su quello nazionale, decidendo che alcuni regolamenti Ue sono in contrasto con la Carta nazionale e, quindi, irricevibili. Il premier olandese, Mark Rutte, ha infatti annunciato di fronte al Parlamento che chiederà alla commissione europea di “non approvare” il Recovery Plan polacco da 36 miliardi di euro almeno finché non sarà risolta la questione relativa alla sentenza. Una richiesta che sarà formalizzata presto, ha dichiarato il capo del governo, e che arriverà in sede di Consiglio europeo “la settimana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Paesi Bassi decidono di compiere il primo passo contro lapolacca che una settimana fa ha di fatto capovolto il principio del primato del diritto europeo su quello nazionale, decidendo che alcuni regolamenti Ue sono in contrasto con la Carta nazionale e, quindi, irricevibili. Il, Mark, ha infatti annunciato di fronte al Parlamento cherà alla commissione europea di “non” ilPlan polacco da 36 miliardi di euro almeno finché non sarà risolta la questione relativa alla. Una richiesta che sarà formalizzata presto, ha dichiarato il capo del governo, e che arriverà in sede di Consiglio europeo “la settimana ...

