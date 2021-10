LIVE Sinner-Fritz 4-6 0-1, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro annulla tre chance ma l’americano vince il primo set! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 15-0 Buon servizio del classe 2001. 0-1 Fritz si salva annullando due palle break! Sinner deve ravvivarsi per credere nella rimonta. AD-40 Risposta sbagliata da Sinner. 40-40 Il nastro porta via il diritto in recupero di Sinner. 40-AD ALTRA chance Sinner! Rovescio in rete di Fritz. 40-40 DIRITTO IN MANOVRA FUORI DI UN NULLA SA PARTE DI Sinner! Gran diagonale tenuta dall’azzurro sul diritto di Fritz. 40-AD PALLA BREAK Sinner! Risposta sui piedi dell’italiano. 40-40 Sinner muove ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 15-0 Buon servizio del classe 2001. 0-1si salvando due palle break!deve ravvivarsi per credere nella rimonta. AD-40 Risposta sbagliata da. 40-40 Il nastro porta via il diritto in recupero di. 40-AD ALTRA! Rovescio in rete di. 40-40 DIRITTO IN MANOVRA FUORI DI UN NULLA SA PARTE DI! Gran diagonale tenuta dalsul diritto di. 40-AD PALLA BREAK! Risposta sui piedi dell’italiano. 40-40muove ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 4-3 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro! - #Sinner-Fritz… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz 4-5 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: controbreak dell’americano! L’azzurro deve allungare il… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Fritz 2-2 ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Fritz… - sportface2016 : Masters 1000 #IndianWells | Segui il LIVE del match #Sinner-#Fritz - SkySport : #Sinner-#Fritz a #IndianWells, il risultato in diretta live della partita ? #SinnerFritz Su Sky Sport Uno ?… -