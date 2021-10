Lapo Elkann si è sposato: matrimonio in gran segreto con Joana Lemos [FOTO] (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nozze in gran segreto per Lapo Elkann. L’imprenditore 44enne, nipote dell’indimenticato Gianni Agnelli, si sarebbe sposato con Joana Lemos, ex campionessa di Rally, in una cerimonia blindatissima in Portogallo. Il tutto avrebbe avuto luogo il giorno del 44esimo compleanno del socialite, che solo due anni prima ha conosciuto la sua dolce metà proprio nel paese … L'articolo Lapo Elkann si è sposato: matrimonio in gran segreto con Joana Lemos FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nozze inper. L’imprenditore 44enne, nipote dell’indimenticato Gianni Agnelli, si sarebbecon, ex campionessa di Rally, in una cerimonia blindatissima in Portogallo. Il tutto avrebbe avuto luogo il giorno del 44esimo compleanno del socialite, che solo due anni prima ha conosciuto la sua dolce metà proprio nel paese … L'articolosi èinconproviene da Velvet Gossip.

