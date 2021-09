Le super parate di Gigio, il primo gol di Messi: gli highlights di Psg - City (Di mercoledì 29 settembre 2021) primo gol di Messi con la maglia del Psg nel 2 - 0 rifilato al Manchester City di Guardiola. Prestazione ottima di Donnarumma che lascia il segno con le sue parate. Gara decisa dai gol di Gueye e ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021)gol dicon la maglia del Psg nel 2 - 0 rifilato al Manchesterdi Guardiola. Prestazione ottima di Donnarumma che lascia il segno con le sue. Gara decisa dai gol di Gueye e ...

Advertising

dell_inter : #shaktharinter - ci siamo mangiati tutto il mangiabile, anche nel finale. Tifosi interisti costretti a vedere un p… - Davide_Simone1 : @PReina25 @OfficialSSLazio Grande portieronee parate super stasera forza lazioo! Daje Peponee?? - neroblu65 : @DomKingDonuts @drezzoni @Kataklinsmann Ripeto la differenza la fanno 2 o 3 super parate a stagione, per quelli spe… - lollo2315 : @pollogrinitre @Gianniprofondo palo e pallone levato dalla riga e super parate di reina Facciamo pena in difesa,ma… - ClaudioAgos : @_ThousandN Non preoccuparti, domenica contro la Juve, farà delle super parate come neanche Donnarumma... -